У США есть мощное оружие, которое еще не передавали Украине, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. США обладают "мощными вооружениями", которые пока не переданы Украине, но способны при необходимости "нанести серьёзный ущерб", заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая в четверг на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии.