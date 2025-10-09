У США есть мощное оружие, которое еще не передавали Украине, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. США обладают "мощными вооружениями", которые пока не переданы Украине, но способны при необходимости "нанести серьёзный ущерб", заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая в четверг на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии.
"Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьёзный ущерб, если это потребуется", — сказал дипломат.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или исчерпан, совершенно неверные. Россия продолжает работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.