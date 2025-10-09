У США есть мощное оружие, которое еще не передавали Украине, заявил Уитакер

Рейтинг@Mail.ru
15:53 09.10.2025
в мире, сша, украина, нато
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. США обладают "мощными вооружениями", которые пока не переданы Украине, но способны при необходимости "нанести серьёзный ущерб", заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая в четверг на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии.
"Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьёзный ущерб, если это потребуется", — сказал дипломат.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 11:50
Вчера, 11:50
Вместе с тем Уитакер отметил, что Вашингтон "не видит признаков" готовности Москвы к переговорам по Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или исчерпан, совершенно неверные. Россия продолжает работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Президент США Дональд Трамп
В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины
8 октября, 23:13
8 октября, 23:13
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Украинские военнослужащие
В США заговорили о катастрофе после завершения конфликта на Украине
8 октября, 21:15
8 октября, 21:15
 
Политика
 
 
