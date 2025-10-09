Рейтинг@Mail.ru
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев
Ивановская область
Ивановская область
 
14:40 09.10.2025
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев

Ивановские компании нарастили производство спецодежды на 15%

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкВид с Соборной горы на реку Волга в Плёсе
Вид с Соборной горы на реку Волга в Плёсе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Вид с Соборной горы на реку Волга в Плёсе. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За первые восемь месяцев текущего года производство спецодежды в Ивановской области увеличилось на 15%, за этот срок всего в регионе было выпущено продукции текстильного и швейного производства объемом 102,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"За первые восемь месяцев 2025 года наши предприятия выпустили продукции на 102,7 миллиарда рублей, в том числе выросли на 15% по спецодежде, на 11% - по производству рабочих перчаток. Сейчас мы в этих сегментах обеспечиваем значительную долю российского рынка: 61% всей спецодежды в стране производится именно в нашем регионе", - сказала заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред посетила производственную площадку предприятия по производству спецодежды "Валерия" в Иванове.
Компания основана в 1996 году, с 2004 года начала собственное производство спецодежды. Сейчас предприятие располагает производственными базами в Иванове, Кинешме и Юже, где производится одежда для силовых структур и ведомств - МВД, ФСБ, МЧС, а также крупным складским комплексом площадью пять гектаров.
Приоритетная задача правительства Ивановской области – развитие кооперационных связей между местными компаниями для создания полного цикла производства спецодежды в регионе, включая комплектующие и сырье. В рамках этой задачи 30 октября в регионе состоится VII ежегодный форум "Спецодежда", объединяющий ведущие российские и региональные компании отрасли.
