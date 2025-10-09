https://ria.ru/20251009/spetsodezhda-2047284222.html
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев - РИА Новости, 09.10.2025
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев
За первые восемь месяцев текущего года производство спецодежды в Ивановской области увеличилось на 15%, за этот срок всего в регионе было выпущено продукции... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:40:00+03:00
2025-10-09T14:40:00+03:00
2025-10-09T14:40:00+03:00
ивановская область
ивановская область
кинешма
южа
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968935278_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_c6426c16128709bb3cd908f87850db96.jpg
https://ria.ru/20251001/igeu--2045706464.html
https://ria.ru/20251007/gemodializ-2046868077.html
ивановская область
кинешма
южа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968935278_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_5add95eb5569eabd5af613c2011fc89a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, кинешма, южа, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ивановская область, Ивановская область, Кинешма, Южа, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев
Ивановские компании нарастили производство спецодежды на 15%
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За первые восемь месяцев текущего года производство спецодежды в Ивановской области увеличилось на 15%, за этот срок всего в регионе было выпущено продукции текстильного и швейного производства объемом 102,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"За первые восемь месяцев 2025 года наши предприятия выпустили продукции на 102,7 миллиарда рублей, в том числе выросли на 15% по спецодежде, на 11% - по производству рабочих перчаток. Сейчас мы в этих сегментах обеспечиваем значительную долю российского рынка: 61% всей спецодежды в стране производится именно в нашем регионе", - сказала заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред посетила производственную площадку предприятия по производству спецодежды "Валерия" в Иванове.
Компания основана в 1996 году, с 2004 года начала собственное производство спецодежды. Сейчас предприятие располагает производственными базами в Иванове, Кинешме и Юже, где производится одежда для силовых структур и ведомств - МВД, ФСБ, МЧС, а также крупным складским комплексом площадью пять гектаров.
Приоритетная задача правительства Ивановской области – развитие кооперационных связей между местными компаниями для создания полного цикла производства спецодежды в регионе, включая комплектующие и сырье. В рамках этой задачи 30 октября в регионе состоится VII ежегодный форум "Спецодежда", объединяющий ведущие российские и региональные компании отрасли.