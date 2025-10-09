Выпуск спецодежды вырос на 15% в Ивановской области за восемь месяцев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За первые восемь месяцев текущего года производство спецодежды в Ивановской области увеличилось на 15%, за этот срок всего в регионе было выпущено продукции текстильного и швейного производства объемом 102,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За первые восемь месяцев 2025 года наши предприятия выпустили продукции на 102,7 миллиарда рублей, в том числе выросли на 15% по спецодежде, на 11% - по производству рабочих перчаток. Сейчас мы в этих сегментах обеспечиваем значительную долю российского рынка: 61% всей спецодежды в стране производится именно в нашем регионе", - сказала заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, ее слова приводит пресс-служба.

Зампред посетила производственную площадку предприятия по производству спецодежды "Валерия" в Иванове.

Компания основана в 1996 году, с 2004 года начала собственное производство спецодежды. Сейчас предприятие располагает производственными базами в Иванове, Кинешме и Юже, где производится одежда для силовых структур и ведомств - МВД, ФСБ, МЧС, а также крупным складским комплексом площадью пять гектаров.