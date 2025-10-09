Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения
17:22 09.10.2025 (обновлено: 20:02 09.10.2025)
В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения
В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения - РИА Новости, 09.10.2025
В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения
В Ленинградской области выпустили в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лису, которых вылечили от травм, сообщила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 09.10.2025
Лисицу и сов выпускают после лечения в дикую природу
Лиса и 4 совы вернулись в дикую природу после лечения в Ленинградской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава ведомства отметила, что совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, а лиса поступила в центр реабилитации с переломом лапы после ДТП.
В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения

В Ленинградской области четырех неясытей выпустили в дикую природу после лечения

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Ленинградской области выпустили в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лису, которых вылечили от травм, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по приглашению Центра реабилитации диких животных "Сирин" приняли участие в возвращении в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лисы во Всеволожском районе Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале.
Глава ведомства уточнила, что совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, а лиса поступила в центр реабилитации с переломом лапы после ДТП.
"После лечения и восстановления животные вновь обрели силу: у птиц полностью выросло оперение, а лиса сохранила настороженность к людям — важный признак готовности к возвращению в дикую среду", — добавила Радионова.
По ее словам, для выпуска выбрали тихий и густой лес, где животные смогут найти укрытие и безопасно адаптироваться.
