В Ленинградской области сов выпустили в дикую природу после лечения

Лисицу и сов выпускают после лечения в дикую природу
Лиса и 4 совы вернулись в дикую природу после лечения в Ленинградской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава ведомства отметила, что совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, а лиса поступила в центр реабилитации с переломом лапы после ДТП.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Ленинградской области выпустили в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лису, которых вылечили от травм, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора
по приглашению Центра реабилитации диких животных "Сирин" приняли участие в возвращении в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лисы во Всеволожском районе
Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале
.
Глава ведомства уточнила, что совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, а лиса поступила в центр реабилитации с переломом лапы после ДТП.
"После лечения и восстановления животные вновь обрели силу: у птиц полностью выросло оперение, а лиса сохранила настороженность к людям — важный признак готовности к возвращению в дикую среду", — добавила Радионова.
По ее словам, для выпуска выбрали тихий и густой лес, где животные смогут найти укрытие и безопасно адаптироваться.