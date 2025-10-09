Совкомбанк поддержал строительство предприятия в Татарстане

https://ria.ru/20251009/sovkombank-2047276116.html
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
совкомбанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совкомбанк выступил финансовым партнером строительства завода "Батареон" в Татарстане, банк предоставил кредитный лимит, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Сумма лимита – 671,5 миллиона рублей сроком на 62 месяца.
"Для нас большая честь быть частью этого знакового события. Этот завод – не просто производство. Это первый в регионе высокотехнологичный хаб по созданию литиевых аккумуляторов, это импортозамещение в его самой передовой форме", – заявил управляющий регионального центра "Казань" Совкомбанка Ильшат Миннемуллин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что банк видит миссию в том, чтобы быть катализатором реальных изменений.
"Поддержка таких проектов, как “Батареон”, – это инвестиция в технологический суверенитет России. Мы гордимся, что стали финансовым партнером в этом важном деле и остаемся надежным партнером для компании на следующих этапах развития", – подчеркнул Миннемуллин.
Предприятие открылось на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис". В церемонии принимал участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Новое производство ориентировано на выпуск литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторных ячеек, зарядных устройств и BMS-плат (электронных контроллеров). Продукция завода будет применяться в различных отраслях – от робототехники и беспилотных летательных аппаратов до телекоммуникаций, промышленной автоматизации и энергетики.