Совкомбанк поддержал строительство предприятия в Татарстане

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совкомбанк выступил финансовым партнером строительства завода "Батареон" в Татарстане, банк предоставил кредитный лимит, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Сумма лимита – 671,5 миллиона рублей сроком на 62 месяца.

"Для нас большая честь быть частью этого знакового события. Этот завод – не просто производство. Это первый в регионе высокотехнологичный хаб по созданию литиевых аккумуляторов, это импортозамещение в его самой передовой форме", – заявил управляющий регионального центра "Казань" Совкомбанка Ильшат Миннемуллин, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что банк видит миссию в том, чтобы быть катализатором реальных изменений.

"Поддержка таких проектов, как “Батареон”, – это инвестиция в технологический суверенитет России. Мы гордимся, что стали финансовым партнером в этом важном деле и остаемся надежным партнером для компании на следующих этапах развития", – подчеркнул Миннемуллин.