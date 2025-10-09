В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием

СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, это оружие вчерашнего дня, требующее присутствия американских военных, Москва ответит на поставки жестко, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.