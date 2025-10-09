В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием

СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, это оружие вчерашнего дня, требующее присутствия американских военных, Москва ответит на поставки жестко, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Tomahawk - это оружие вчерашнего дня. Это не новейшее оружие, но тем не менее достаточно мощное", - заявил Чижов.
Он отметил, что речь идет о множестве модификаций Tomahawk с различной дальностью полета.
Специалисты говорят, что без непосредственного участия американских военнослужащих ракетами Tomahawk пользоваться невозможно, отметил Чижов.
"Потому что во-первых, туда же вводится фактически траектория полета: все изгибы, рельефы, в том числе в городских условиях, дома... Эта (информация) должна актуализироваться, а делать это можно только с помощью спутниковой развединформации, которая у Украины отсутствует, а имеется она только у США. Второе - полет Tomahawk контролируемый. Кто его будет контролировать и откуда? Тут мы будем смотреть, как поведут себя США. Дело не в Tomahawk, не в куске железа с мотором, а в системе. (Обучение работе - ред.) с Tomahawk требует многомесячной подготовки и наличия соответствующего оборудования, которого у Украины нет. Мы готовы к любому развитию ситуации, будем адекватно, жестко реагировать. Жесткость, адекватность и соразмерность нашей реакции, она, я убежден, американской администрации известна", - заявил небольшой группе журналистов Чижов.
Россия внимательно следит за ситуацией вокруг ракет Tomahawk, призывает США к сдержанности и надеется, что в Вашингтоне сигналы Москвы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
