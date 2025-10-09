Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sovfedja-2047193402.html
В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием
В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием - РИА Новости, 09.10.2025
В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием
Ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, это оружие вчерашнего дня, требующее присутствия американских военных, Москва ответит на поставки жестко,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:03:00+03:00
2025-10-09T07:03:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир чижов
мария захарова
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/34/1495653429_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_d56bc9849c84d3fdb07df6954a00ec2d.jpg
https://ria.ru/20251008/rakety-2046958578.html
https://ria.ru/20251009/ssha-2047175754.html
https://ria.ru/20251008/tomagavk-2047091215.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/34/1495653429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49eecc8be396eefb6ae274a9baefe906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир чижов, мария захарова, дональд трамп, совет федерации рф, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Чижов, Мария Захарова, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, НАТО
В Совфеде назвали ракеты Tomahawk устаревшим оружием

Чижов назвал ракеты Tomahawk оружием вчерашнего дня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, это оружие вчерашнего дня, требующее присутствия американских военных, Москва ответит на поставки жестко, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Tomahawk - это оружие вчерашнего дня. Это не новейшее оружие, но тем не менее достаточно мощное", - заявил Чижов.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
8 октября, 00:00
Он отметил, что речь идет о множестве модификаций Tomahawk с различной дальностью полета.
Специалисты говорят, что без непосредственного участия американских военнослужащих ракетами Tomahawk пользоваться невозможно, отметил Чижов.
"Потому что во-первых, туда же вводится фактически траектория полета: все изгибы, рельефы, в том числе в городских условиях, дома... Эта (информация) должна актуализироваться, а делать это можно только с помощью спутниковой развединформации, которая у Украины отсутствует, а имеется она только у США. Второе - полет Tomahawk контролируемый. Кто его будет контролировать и откуда? Тут мы будем смотреть, как поведут себя США. Дело не в Tomahawk, не в куске железа с мотором, а в системе. (Обучение работе - ред.) с Tomahawk требует многомесячной подготовки и наличия соответствующего оборудования, которого у Украины нет. Мы готовы к любому развитию ситуации, будем адекватно, жестко реагировать. Жесткость, адекватность и соразмерность нашей реакции, она, я убежден, американской администрации известна", - заявил небольшой группе журналистов Чижов.
Россия внимательно следит за ситуацией вокруг ракет Tomahawk, призывает США к сдержанности и надеется, что в Вашингтоне сигналы Москвы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
Вчера, 02:11
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
8 октября, 16:20
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЧижовМария ЗахароваДональд ТрампСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала