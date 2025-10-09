Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка
Наука
 
16:09 09.10.2025 (обновлено: 16:23 09.10.2025)
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце зарегистрировали сильную вспышку класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 09.10.2025
российская академия наук, космос - риа наука, астрономия, солнце, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Астрономия, Солнце, вспышки на Солнце
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На Солнце зарегистрировали сильную вспышку класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как следует из графика на сайте лаборатории, вспышка произошла около 15:30 мск, ей присвоили балл М2.0.
Утром, в 8:17 мск, ученые зафиксировали обычную вспышку балла С1.7.
На прошлой неделе руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что за сентябрь индекс солнечной активности резко вырос. По словам ученого, это может говорить об изменениях в структуре солнечного цикла и предвосхищать редкое событие — второй пик активности в рамках одного цикла.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
 
Наука
 
 
