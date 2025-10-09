https://ria.ru/20251009/solntse-2047311768.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 09.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце зарегистрировали сильную вспышку класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 09.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка класса М2.0
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На Солнце зарегистрировали сильную вспышку класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как следует из графика
на сайте лаборатории, вспышка произошла около 15:30 мск, ей присвоили балл М2.0.
Утром, в 8:17 мск, ученые зафиксировали обычную вспышку балла С1.7.
На прошлой неделе руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что за сентябрь индекс солнечной активности резко вырос. По словам ученого, это может говорить об изменениях в структуре солнечного цикла и предвосхищать редкое событие — второй пик активности в рамках одного цикла.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.