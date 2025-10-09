https://ria.ru/20251009/samolet-2047283445.html
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
