Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
14:38 09.10.2025 (обновлено: 14:56 09.10.2025)
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Новости
россия, в мире, таджикистан, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Россия, В мире, Таджикистан, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три дрона ВСУ, заявил Путин

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы вели сразу три таких (украинских - ред.) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Россия, В мире, Таджикистан, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
 
 
