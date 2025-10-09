https://ria.ru/20251009/samolet-2047178200.html
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Волгограде, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.10.2025
