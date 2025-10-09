Авраам Руссо подал иск к обвиняемому в его похищении

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, сообщили в четверг РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.

"Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, указывая, что, хотя уголовное преследование в отношении Эльдукаева прекращено, его действия находятся в прямой причинно-следственной связи наступивших у истца физических и нравственных страданий", - сказали в пресс-службе.