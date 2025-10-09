https://ria.ru/20251009/russo-2047358891.html
Авраам Руссо подал иск к обвиняемому в его похищении
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Певец Авраам Руссо подал иск к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, сообщили в четверг РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
"Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, указывая, что, хотя уголовное преследование в отношении Эльдукаева прекращено, его действия находятся в прямой причинно-следственной связи наступивших у истца физических и нравственных страданий", - сказали в пресс-службе.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 23 октября.
Ранее присяжные оправдали Эльдукаева по обвинению в покушении на Руссо
, но против него было возбуждено еще одно дело. Как ранее заявил РИА Новости адвокат певца, Эльдукаев причастен к похищению Руссо, однако по его согласию дело было прекращено из-за истечения срока давности, при этом это основание не является реабилитирующим и дает возможность предъявить ему гражданский иск.
Ранее Московский гарнизонный военный суд
приговорил Эльдукаева к 14,5 годам за заказное убийство и покушение на бизнесменов в 90-х.
Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.