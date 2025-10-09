Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал арабские страны перспективным партнерами в сфере безопасности - РИА Новости, 09.10.2025
21:36 09.10.2025
Лавров назвал арабские страны перспективным партнерами в сфере безопасности
Лавров назвал арабские страны перспективным партнерами в сфере безопасности - РИА Новости, 09.10.2025
Лавров назвал арабские страны перспективным партнерами в сфере безопасности
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва видит в арабских странах перспективных партнёров в формировании общеконтинентальной архитектуры евразийской безопасности,... РИА Новости, 09.10.2025
Лавров назвал арабские страны перспективным партнерами в сфере безопасности

Лавров: Россия видит в арабских странах перспективных партнеров по безопасности

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва видит в арабских странах перспективных партнёров в формировании общеконтинентальной архитектуры евразийской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
НАТО сейчас говорят, что у них задача обеспечивать безопасность территорий стран-членов, а угрозы на данный момент исходят из Южно-Китайского моря. Они это сказали. Сейчас активно внедряют свою инфраструктуру на восточную оконечность Евразии. Поэтому это тоже непраздные вопросы", - сказал он в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
Лавров добавил, что это очень важная тема в контексте формирования большого евразийского партнерства как материального фундамента и выстраивания на нем евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности.
"В этих процессах наши арабские коллеги являются для нас перспективными партнерами. Мы это тоже будем обсуждать на первом Российско-Арабском саммите", - заключил министр.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Стороны призвали все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире. В совместном заявлении лидеров двух стран также было подчеркнуто, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств.
Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил ранее в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
