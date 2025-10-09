Путин рассказал, сколько студентов из Центральной Азии обучаются в России

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Порядка 212 тысяч студентов из Центральной Азии обучаются в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в Центральноазиатском регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов. Кроме того, по его словам, в регионе открываются школы с преподаванием на русском языке.