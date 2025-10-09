Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике

"Россия и государства "пятёрки" углубляют партнёрство в сфере энергетики. Причём речь идёт не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".