Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике
Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике
Путин рассказал о партнерстве России и стран Центральной Азии в сфере энергетики