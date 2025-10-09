Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/rossija-2047332580.html
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике - РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике
Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:11:00+03:00
2025-10-09T17:11:00+03:00
экономика
россия
центральная азия
таджикистан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047325174.html
россия
центральная азия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральная азия, таджикистан, владимир путин
Экономика, Россия, Центральная Азия, Таджикистан, Владимир Путин
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике

Путин рассказал о партнерстве России и стран Центральной Азии в сфере энергетики

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду.
"Россия и государства "пятёрки" углубляют партнёрство в сфере энергетики. Причём речь идёт не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия готова совместно строить ГЭС в Центральной Азии, заявил Путин
Вчера, 16:47
 
ЭкономикаРоссияЦентральная АзияТаджикистанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала