Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии фотографирования в Дворце Нации в Душанбе

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

Путин прибыл в Душанбе 8 октября. В четверг он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов.

В частности, лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. По линии органов внутренних дел страны приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Таджикистане.

Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Национальной гвардией Таджикистана, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования.