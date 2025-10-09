https://ria.ru/20251009/rossija-2047258628.html
Россия и Таджикистан подписали 16 документов
Россия и Таджикистан подписали 16 документов - РИА Новости, 09.10.2025
Россия и Таджикистан подписали 16 документов
Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:20:00+03:00
2025-10-09T13:20:00+03:00
2025-10-09T13:20:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047221355_0:373:2962:2039_1920x0_80_0_0_27a468e4b9622d15b0e2c84e7c4db1f5.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047244584.html
https://ria.ru/20251009/rossija-2047251311.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047221355_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_d08bb1b67646c89f1b97ee41b2e38c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Россия и Таджикистан подписали 16 документов
Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе госвизита Путина в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Душанбе 8 октября. В четверг он провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которого стороны приняли 16 документов.
В частности, лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. По линии органов внутренних дел страны приняли Соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Таджикистане.
Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Национальной гвардией Таджикистана, Меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения РФ и комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области образования.
Кроме того, стороны приняли инвестиционное соглашение между Консорциумом Группы компаний БТК и правительством Таджикистана, соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана и другие документы, инвестиционное соглашение между правительством Башкортостана и ОсОО "Управление международными проектами", правительством Таджикистана и государственным унитарным предприятием "Коргохи машинасози".