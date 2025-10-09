Рейтинг@Mail.ru
Россия и Таджикистан поддержали становление независимости Афганистана - РИА Новости, 09.10.2025
13:05 09.10.2025
Россия и Таджикистан поддержали становление независимости Афганистана
Россия и Таджикистан поддерживают становление Афганистана как независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
афганистан
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
в мире, россия, афганистан, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
В мире, Россия, Афганистан, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Россия и Таджикистан поддержали становление независимости Афганистана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заявления для СМИ в Дворце Нации в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заявления для СМИ в Дворце Нации в Душанбе
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан поддерживают становление Афганистана как независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма.
Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают свою поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в заявлении.
