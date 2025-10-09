https://ria.ru/20251009/rossija-2047182505.html
В России началась подготовка врачей нового поколения
ГЕЛЕНДЖИК, 9 окт - РИА Новости. В России началась подготовка врачей нового поколения, которые будут уметь не только лечить болезни, но и предотвращать их, работая с цифровыми инструментами, сообщил РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
"Мы начали готовить специалистов нового поколения - врачей-исследователей. Это как раз те, кто своей основной деятельностью хотят избрать сферу создания передовых медицинских изделий и лекарств, работать в научных учреждениях и компаниях", - сказал Глыбочко
на полях форума "Биопром 2025".
Он добавил, что специально для таких новых специалистов уже создана система глубокого погружения в проектную деятельность университета, стажировки и совместные проекты с институтами РАН
и высокотехнологичными компаниями.
"Это формирует новое поколение специалистов, которые не просто используют технологии, а создают их, понимая как клинические, так и технические требования", - заключил Глыбочко.
