В России началась подготовка врачей нового поколения - РИА Новости, 09.10.2025
03:51 09.10.2025
В России началась подготовка врачей нового поколения
В России началась подготовка врачей нового поколения - РИА Новости, 09.10.2025
В России началась подготовка врачей нового поколения
В России началась подготовка врачей нового поколения, которые будут уметь не только лечить болезни, но и предотвращать их, работая с цифровыми инструментами,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T03:51:00+03:00
2025-10-09T03:51:00+03:00
россия
петр глыбочко
российская академия наук
здоровье - общество
россия
россия, петр глыбочко, российская академия наук, здоровье - общество
Россия, Петр Глыбочко, Российская академия наук, Здоровье - Общество
В России началась подготовка врачей нового поколения

Ректор Сеченовки рассказал о подготовке врачей нового поколения. В чем суть

© РИА Новости / Нина ЗотинаРектор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко
Ректор 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
ГЕЛЕНДЖИК, 9 окт - РИА Новости. В России началась подготовка врачей нового поколения, которые будут уметь не только лечить болезни, но и предотвращать их, работая с цифровыми инструментами, сообщил РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
"Мы начали готовить специалистов нового поколения - врачей-исследователей. Это как раз те, кто своей основной деятельностью хотят избрать сферу создания передовых медицинских изделий и лекарств, работать в научных учреждениях и компаниях", - сказал Глыбочко на полях форума "Биопром 2025".
Он добавил, что специально для таких новых специалистов уже создана система глубокого погружения в проектную деятельность университета, стажировки и совместные проекты с институтами РАН и высокотехнологичными компаниями.
"Это формирует новое поколение специалистов, которые не просто используют технологии, а создают их, понимая как клинические, так и технические требования", - заключил Глыбочко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Ректор Сеченовки назвал болезни, которые сокращают жизнь человека
8 октября, 03:53
 
Россия Петр Глыбочко Российская академия наук Здоровье - Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
