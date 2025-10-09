ГЕЛЕНДЖИК, 9 окт - РИА Новости. В России началась подготовка врачей нового поколения, которые будут уметь не только лечить болезни, но и предотвращать их, работая с цифровыми инструментами, сообщил РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.