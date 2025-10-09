Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ объявил отбор оператора для павильона "Сделано в России" в Индонезии - РИА Новости, 09.10.2025
10:49 09.10.2025
РЭЦ объявил отбор оператора для павильона "Сделано в России" в Индонезии
РЭЦ объявил отбор оператора для павильона "Сделано в России" в Индонезии
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявил о старте приема заявок на участие в отборе оператора российского национального павильона в Республике... РИА Новости, 09.10.2025
Россия, Индонезия, Китай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона "Сделано в России" в Индонезии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявил о старте приема заявок на участие в отборе оператора российского национального павильона в Республике Индонезия, сообщает центр.
«
"Потенциальные партнеры могут подать заявки с 13 октября (09.00 мск) до 11 ноября 2025 года (18.00 мск) на официальном сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.
Павильон призван стать эффективной площадкой для налаживания деловых контактов с индонезийскими партнерами, дистрибьюторами и потенциальными покупателями.
К участию приглашаются российские и иностранные юридические лица, обладающие необходимым опытом и компетенциями для реализации столь масштабного проекта. Ключевой задачей оператора станет комплексное продвижение широкого спектра отечественной продукции - от продовольственных товаров до промышленных изделий и услуг - под зонтичными брендами "Сделано в России" и "Российский национальный павильон".
Отбор проводится в рамках нового механизма РЭЦ - "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Этот инструмент стал развитием программы государственной поддержки по созданию и управлению постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК за рубежом, которая реализуется РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (на основании постановления Правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года). Принципиально новый формат предполагает активное участие операторов и региональных партнеров в инвестировании, развитии и управлении национальными павильонами под брендом "Сделано в России".
«
"Открытие павильона в Индонезии с ее быстрорастущей экономикой, огромным потребительским рынком и благоприятным инвестиционным климатом открывает исключительные возможности для российских экспортеров и позволит укрепить торгово-экономические связи между нашими странами", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
РЭЦ добавил, что российские национальные павильоны уже успешно работают в шести странах - Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии - представляя более 3,3 тысячи уникальных товарных позиций от более чем 185 российских производителей.
Подробная информация о программе и условиях участия размещена на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
РЭЦ организует национальную экспозицию на "Иннопром. Саудовская Аравия"
8 октября, 12:32
