РЭЦ объявил отбор оператора для павильона "Сделано в России" в Индонезии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявил о старте приема заявок на участие в отборе оператора российского национального павильона в Республике Индонезия, сообщает центр.

« "Потенциальные партнеры могут подать заявки с 13 октября (09.00 мск) до 11 ноября 2025 года (18.00 мск) на официальном сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.

Павильон призван стать эффективной площадкой для налаживания деловых контактов с индонезийскими партнерами, дистрибьюторами и потенциальными покупателями.

К участию приглашаются российские и иностранные юридические лица, обладающие необходимым опытом и компетенциями для реализации столь масштабного проекта. Ключевой задачей оператора станет комплексное продвижение широкого спектра отечественной продукции - от продовольственных товаров до промышленных изделий и услуг - под зонтичными брендами "Сделано в России" и "Российский национальный павильон".

Отбор проводится в рамках нового механизма РЭЦ - "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Этот инструмент стал развитием программы государственной поддержки по созданию и управлению постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК за рубежом, которая реализуется РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (на основании постановления Правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года). Принципиально новый формат предполагает активное участие операторов и региональных партнеров в инвестировании, развитии и управлении национальными павильонами под брендом "Сделано в России".

« "Открытие павильона в Индонезии с ее быстрорастущей экономикой, огромным потребительским рынком и благоприятным инвестиционным климатом открывает исключительные возможности для российских экспортеров и позволит укрепить торгово-экономические связи между нашими странами", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

РЭЦ добавил, что российские национальные павильоны уже успешно работают в шести странах - Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии - представляя более 3,3 тысячи уникальных товарных позиций от более чем 185 российских производителей.

Подробная информация о программе и условиях участия размещена на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".