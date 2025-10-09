Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Таджикистана развиваются позитивно, заявил Рахмон
09:58 09.10.2025
Отношения России и Таджикистана развиваются позитивно, заявил Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отметил положительную динамику в развитии отношений между... РИА Новости, 09.10.2025
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отметил положительную динамику в развитии отношений между Таджикистаном и Россией и подчеркнул важность поддержания политического диалога.
"Отрадно, что наши отношения сегодня имеют положительную динамику развития, идет активный политический диалог", - сказал Рахмон.
Президент России Владимир Путин накануне прибыл в Таджикистан, где будет находиться до 10 октября. В рабочую программу российского лидера в Душанбе входят мероприятия в рамках государственного визита, а также участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Рахмон: Россия и Таджикистан развивают сотрудничество в сфере безопасности
