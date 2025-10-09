Рейтинг@Mail.ru
09:52 09.10.2025
Россия и Таджикистан развивают экономические связи, заявил Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи
владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан, россия, в мире
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Россия, В мире
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи, растет товарооборот.
"Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы, продолжается рост товарооборота", - сказал он.
По его словам, реализуются гуманитарные проекты.
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
Владимир ПутинЭмомали РахмонТаджикистанРоссияВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала