Путин и другие участники саммита в Душанбе направились на неформальный обед

"По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств — участников СНГ ", — отметили в пресс-службе.

Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. Москва заинтересована, чтобы центральноазиатские страны активнее подключались к российским промышленным проектам. Со своей стороны, Москва готова участвовать в строительстве новых ГЭС в регионе.