Путин и другие участники саммита в Душанбе направились на неформальный обед
18:03 09.10.2025 (обновлено: 22:50 09.10.2025)
Путин и другие участники саммита в Душанбе направились на неформальный обед
Президент Владимир Путин и другие лидеры после заседания саммита "Россия — Центральная Азия" направились на неформальный обед, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2025
Путин и другие участники саммита в Душанбе направились на неформальный обед

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и другие лидеры после заседания саммита "Россия — Центральная Азия" направились на неформальный обед, сообщили в Telegram-канале Кремля.
"По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств — участников СНГ", — отметили в пресс-службе.

Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Сегодня российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, затем принял участие в заседании саммита "Россия — Центральная Азия".
Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится в Душанбе 10 октября.
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент выступил с речью на саммите саммите "Россия — Центральная Азия". Он отметил, что Москва и страны региона успешно сотрудничают и добились хороших результатов по всем направлениям.
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. Москва заинтересована, чтобы центральноазиатские страны активнее подключались к российским промышленным проектам. Со своей стороны, Москва готова участвовать в строительстве новых ГЭС в регионе.
Также глава государства прокомментировал ситуацию в секторе Газа, иранскую ядерную программу и положение дел в Афганистане.
Участники саммита в Душанбе приняли план совместных действий
