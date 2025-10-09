https://ria.ru/20251009/putin-2047342430.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто
Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
экономика
россия
центральная азия
таджикистан
владимир путин
россия
центральная азия
таджикистан
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере автомобилестроения