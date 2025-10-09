Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто
17:29 09.10.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто
Путин рассказал о сотрудничестве с Центральной Азией в сфере авто
Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в странах Центральной Азии работают порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. При участии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры.
"Реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений и так далее. Очень широкий круг нашей совместной работы", - добавил Путин в ходе заседания второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заголовок открываемого материала