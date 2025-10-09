https://ria.ru/20251009/putin-2047337102.html
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам
Президент России Владимир Путин заявил о близких позициях РФ и стран Центральной Азии по ключевым международным и региональным вопросам. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:22:00+03:00
2025-10-09T17:22:00+03:00
2025-10-09T17:22:00+03:00
в мире
россия
центральная азия
таджикистан
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047335930.html
россия
центральная азия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, центральная азия, таджикистан, владимир путин, оон
В мире, Россия, Центральная Азия, Таджикистан, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам
Путин рассказал о подходах России и стран Центральной Азии по ключевым вопросам