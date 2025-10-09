Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам
17:22 09.10.2025
Путин рассказал о позициях России и Центральной Азии по ключевым вопросам
Президент России Владимир Путин заявил о близких позициях РФ и стран Центральной Азии по ключевым международным и региональным вопросам. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, россия, центральная азия, таджикистан, владимир путин, оон
В мире, Россия, Центральная Азия, Таджикистан, Владимир Путин, ООН
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о близких позициях РФ и стран Центральной Азии по ключевым международным и региональным вопросам.
"Весьма важно, что Россия и страны Центральноазиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и международной повестки. Координируют свою позицию в ООН и других многосторонних форматах", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заседание Второго саммита Россия - Центральная Азия в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин: России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации
Вчера, 17:20
 
В миреРоссияЦентральная АзияТаджикистанВладимир ПутинООН
 
 
