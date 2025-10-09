Рейтинг@Mail.ru
Путин: России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации - РИА Новости, 09.10.2025
17:20 09.10.2025
Путин: России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации
Путин: России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации
России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации госуправления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин: России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации

Заседание Второго саммита "Россия - Центральная Азия" в Правительственной резиденции в Душанбе
Заседание Второго саммита "Россия - Центральная Азия" в Правительственной резиденции в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации госуправления, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"России есть что предложить и в области высоких технологий. Имею в виду в первую очередь российские цифровые решения по оптимизации государственного управления. И здесь, думаю, вы согласитесь, нам есть что предложить. Создание умной городской среды и так далее", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин
