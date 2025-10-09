Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047329774.html
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе
Россия не только внимательно наблюдает, но и пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:01:00+03:00
2025-10-09T17:01:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
таджикистан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
https://ria.ru/20251008/an-nunu-2047016941.html
россия
ближний восток
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, таджикистан, владимир путин
В мире, Россия, Ближний Восток, Таджикистан, Владимир Путин
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе

Путин рассказал о вкладе России в урегулирование ситуации в секторе Газа. Детали

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия не только внимательно наблюдает, но и пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы внимательно не только наблюдаем, но и пытаемся вместе с нашими партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование", - заявил Путин, говоря о ситуации в секторе Газа, на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
8 октября, 11:45
 
В миреРоссияБлижний ВостокТаджикистанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала