Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Путин: Россия пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в Газе
Россия не только внимательно наблюдает, но и пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
