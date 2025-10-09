Путин заявил, что надеется на реализацию инициатив Трампа по сектору Газа

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия очень надеется, что инициативы президента США Дональда Трампа по сектору Газа будут реализованы на практике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США (Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта - ред.) будут на самом деле на практике реализованы", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Российский лидер находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг.
Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.