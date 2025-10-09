https://ria.ru/20251009/putin-2047327253.html
Иран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ, заявил Путин
Иран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Иран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ, заявил Путин
Иран готов к возобновлению диалога с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:55:00+03:00
2025-10-09T16:55:00+03:00
2025-10-09T16:57:00+03:00
в мире
магатэ
иран
россия
владимир путин
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251008/rossija-2047166322.html
иран
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, иран, россия, владимир путин, таджикистан
В мире, МАГАТЭ, Иран, Россия, Владимир Путин, Таджикистан
Иран готов к возобновлению диалога с МАГАТЭ, заявил Путин
Путин заявил о готовности Ирана возобновить диалог с МАГАТЭ