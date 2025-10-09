https://ria.ru/20251009/putin-2047326898.html
Путин: действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию
Путин: действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию
Действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, Россия это поддерживает, заявил... РИА Новости, 09.10.2025
афганистан
россия
в мире
владимир путин
таджикистан
