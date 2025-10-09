Рейтинг@Mail.ru
Путин: действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию
16:54 09.10.2025 (обновлено: 17:00 09.10.2025)
Путин: действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию
Действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, Россия это поддерживает, заявил... РИА Новости, 09.10.2025
афганистан, россия, в мире, владимир путин, таджикистан
Афганистан, Россия, В мире, Владимир Путин, Таджикистан
Владимира Путина
Владимира Путина. Архивное фото
Владимира Путина. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимодействию в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, Россия это поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается борьбы с терроризмом и наркомафии. Безусловно, мы готовы поддержать эти стремления", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заседание Второго саммита Россия - Центральная Азия в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
