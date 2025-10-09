https://ria.ru/20251009/putin-2047325956.html
Путин высказался о сотрудничестве с компаниями центральноазиатских стран
Россия заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:51:00+03:00
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
в мире
россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, в мире
Путин высказался о сотрудничестве с компаниями центральноазиатских стран
