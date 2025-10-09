Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о сотрудничестве с компаниями центральноазиатских стран
16:51 09.10.2025
Путин высказался о сотрудничестве с компаниями центральноазиатских стран
Россия заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.10.2025
2025
Путин высказался о сотрудничестве с компаниями центральноазиатских стран

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и компании из ваших государств активнее присоединялись к масштабным российским программам развития в промышленности, (в) высоких технологиях, импортозамещении и других сферах. Тем более мы видим, с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мной направлениям. А если это так, то тогда и возможности для кооперации расширяются", – заявил Путин на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заголовок открываемого материала