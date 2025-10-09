Путин назвал Россию ведущим инвестором в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов", - сказал российский лидер на саммите "Центральная Азия - Россия".