Путин назвал Россию ведущим инвестором в Центральной Азии
16:43 09.10.2025 (обновлено: 17:03 09.10.2025)
Путин назвал Россию ведущим инвестором в Центральной Азии
Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
россия, экономика, центральная азия, владимир путин, таджикистан
Россия, Экономика, Центральная Азия, Владимир Путин, Таджикистан
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов", - сказал российский лидер на саммите "Центральная Азия - Россия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин
Россия Экономика Центральная Азия Владимир Путин Таджикистан
 
 
