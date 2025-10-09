https://ria.ru/20251009/putin-2047323869.html
Путин назвал Россию ведущим инвестором в Центральной Азии
Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
