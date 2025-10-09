Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".