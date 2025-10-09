https://ria.ru/20251009/putin-2047323747.html
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты - РИА Новости, 09.10.2025
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты
Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин о переходе России и стран Центральной Азии на национальные валюты в торговле
Путин о переходе России и стран Центральной Азии на национальные валюты в торговле.
