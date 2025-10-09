Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 09.10.2025 (обновлено: 17:05 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047323747.html
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты - РИА Новости, 09.10.2025
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты
Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:43:00+03:00
2025-10-09T17:05:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
центральная азия
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047330333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_882d80f8689bf81cff9ffc329bf60a26.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047325174.html
россия
центральная азия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о переходе России и стран Центральной Азии на национальные валюты в торговле
Путин о переходе России и стран Центральной Азии на национальные валюты в торговле.
2025-10-09T16:43
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047330333_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f191c9d83960aa03d2325b85a063237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика, центральная азия, таджикистан
Россия, Владимир Путин, Экономика, Центральная Азия, Таджикистан
Путин сообщил, что Россия и страны Центральной Азии переходят на нацвалюты

Путин: Россия и Центральная Азия переходят на национальные валюты в торговле

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду.
"Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия готова совместно строить ГЭС в Центральной Азии, заявил Путин
Вчера, 16:47
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаЦентральная АзияТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала