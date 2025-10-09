Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2025
16:41 09.10.2025
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов. РИА Новости, 09.10.2025
2025
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов.
Глава государства сообщил, что по итогам прошлого года российский товарооборот с центрально-азиатскими государствами, с "пятёркой" превысил 45 миллиардов долларов.
"Но хочу обратить ваше внимание, я всегда в таких случаях привожу этот пример. Завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко (президент Белоруссии), вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заголовок открываемого материала