https://ria.ru/20251009/putin-2047323407.html
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:41:00+03:00
2025-10-09T16:41:00+03:00
2025-10-09T16:41:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
снг
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046045157.html
россия
белоруссия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, владимир путин, снг, таджикистан
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, СНГ, Таджикистан
Путин рассказал о торговом обороте России и Белоруссии
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии