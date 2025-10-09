Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил сотрудничество России и стран Центральной Азии
16:24 09.10.2025
Путин оценил сотрудничество России и стран Центральной Азии
России и странам Центральной Азии удалось добиться хороших результатов во многих направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. России и странам Центральной Азии удалось добиться хороших результатов во многих направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия настроена на углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами региона.
"На всех этих направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заголовок открываемого материала