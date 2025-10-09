Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047308861.html
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа - РИА Новости, 09.10.2025
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа
Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе продолжалась больше часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:59:00+03:00
2025-10-09T15:59:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
владимир путин
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047298720_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_66f210d48067c37e6c2e1660dad0dddc.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047288598.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047298720_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_1a5f6f449c71d5cee908994f146761e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, россия, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа

Встреча Путина и Алиева в Душанбе продолжалась больше часа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе продолжалась больше часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что встреча Путина и Алиева в столице Таджикистана завершилась.
В ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета Азербайджанских авиалиний в небе над Россией. В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин высказался об интересах России и Азербайджана
Вчера, 14:55
 
В миреТаджикистанРоссияВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала