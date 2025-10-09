https://ria.ru/20251009/putin-2047308861.html
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа - РИА Новости, 09.10.2025
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа
Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе продолжалась больше часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:59:00+03:00
2025-10-09T15:59:00+03:00
2025-10-09T15:59:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
владимир путин
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047298720_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_66f210d48067c37e6c2e1660dad0dddc.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047288598.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047298720_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_1a5f6f449c71d5cee908994f146761e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, россия, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Встреча Путина и Алиева продолжалась больше часа
Встреча Путина и Алиева в Душанбе продолжалась больше часа