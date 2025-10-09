https://ria.ru/20251009/putin-2047304823.html
Путин и Алиев завершили встречу в Душанбе
Встреча президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе завершилась, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
