Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 09.10.2025
Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине
Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 09.10.2025
Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились о существенных элементах, которые могли бы стать основой... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
аляска
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
аляска
россия, сша, аляска, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Аляска, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине

Ушаков: Путин и Трамп договорились об основах урегулирования на Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились о существенных элементах, которые могли бы стать основой украинского урегулирования, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"В ходе встречи действительно два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Трамп в беседе с Путиным ставил вопрос о прекращении боев на Украине
