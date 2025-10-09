https://ria.ru/20251009/putin-2047299673.html

Путин и Рахмон обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали ситуацию в Афганистане и развитие обстановки на Ближнем Востоке с учетом реализации плана лидера США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Прежде всего, наш президент и президент Таджикистана обсуждали ситуацию в Афганистане. Таджикистан граничит с Афганистаном. Конечно, обсуждалось развитие обстановки на Ближнем востоке с учетом реализации плана Трампа", - сказал он журналистам.

