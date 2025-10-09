https://ria.ru/20251009/putin-2047299673.html
Путин и Рахмон обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке
Путин и Рахмон обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2025
Путин и Рахмон обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали ситуацию в Афганистане и развитие обстановки на Ближнем Востоке с учетом реализации... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:24:00+03:00
2025-10-09T15:24:00+03:00
2025-10-09T15:24:00+03:00
в мире
таджикистан
афганистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047245011_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_0e3c70cb796e36e52da08342a10a4433.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали ситуацию в Афганистане и развитие обстановки на Ближнем Востоке с учетом реализации плана лидера США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Прежде всего, наш президент и президент Таджикистана обсуждали ситуацию в Афганистане. Таджикистан граничит с Афганистаном. Конечно, обсуждалось развитие обстановки на Ближнем востоке с учетом реализации плана Трампа", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20251009/rossija-2047228706.html
таджикистан
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047245011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86fcdfe573b392c60c8588cf64107bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, афганистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Афганистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин и Рахмон обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке
Ушаков рассказал, какие вопросы обсудили Путин и Рахмон на встрече в Душанбе