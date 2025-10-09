https://ria.ru/20251009/putin-2047291015.html
Путин назвал долгом объявить истинные причины крушения самолета AZAL
Путин назвал долгом объявить истинные причины крушения самолета AZAL
Путин назвал долгом объявить истинные причины крушения самолета AZAL
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал долгом - дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолёта AZAL.
"Наш долг, мы с вами с самого начала об этом разговаривали, дать объективную оценку всему, что происходило, объявить истинные причины", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.