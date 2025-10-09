Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2025
14:58 09.10.2025 (обновлено: 15:30 09.10.2025)
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана
Торгово-экономические связи РФ и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил президент России Владимир Путин.
россия, азербайджан, экономика, владимир путин, ильхам алиев, таджикистан
Россия, Азербайджан, Экономика, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Таджикистан
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Торгово-экономические связи РФ и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши интересы, взаимные интересы совпадают, они очень близки, и, прежде всего, это касается торгово-экономических связей, несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией (крушением самолета AZAL - ред.), о которой я сейчас сказал, несмотря на какие-то вещи, которые возникли в связи с этим. Несмотря на это, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно. В прошлом году мы прибавили где-то 6%, в этом году уже 16%... Это очень хорошие показатели", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин надеется на продолжение сотрудничества России и Азербайджана
