Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил торгово-экономические связи России и Азербайджана
Торгово-экономические связи РФ и Азербайджана развиваются, несмотря на нюансы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:58:00+03:00
2025-10-09T14:58:00+03:00
2025-10-09T15:30:00+03:00
россия
азербайджан
экономика
владимир путин
ильхам алиев
таджикистан
россия
азербайджан
таджикистан
