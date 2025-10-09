https://ria.ru/20251009/putin-2047287573.html
Россия даст правовую оценку действиям должностных лиц после крушения AZAL
Россия даст правовую оценку действиям должностных лиц после крушения AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Россия даст правовую оценку действиям должностных лиц после крушения AZAL
Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:51:00+03:00
2025-10-09T14:51:00+03:00
2025-10-09T14:59:00+03:00
владимир путин
россия
таджикистан
азербайджан
ильхам алиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:139:1033:720_1920x0_80_0_0_b5a2d6c5575c6a6fb37499b1fd50b3e7.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047286869.html
россия
таджикистан
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86ed39dce16733dd1a1ecf01cbe5e62c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, таджикистан, азербайджан, ильхам алиев, в мире
Владимир Путин, Россия, Таджикистан, Азербайджан, Ильхам Алиев, В мире
Россия даст правовую оценку действиям должностных лиц после крушения AZAL
РФ даст правовую оценку действиям должностных лиц в связи с крушением AZAL