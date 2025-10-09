Рейтинг@Mail.ru
Россия даст правовую оценку действиям должностных лиц после крушения AZAL
14:51 09.10.2025 (обновлено: 14:59 09.10.2025)
Россия даст правовую оценку действиям должностных лиц после крушения AZAL
Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
владимир путин
россия
таджикистан
азербайджан
ильхам алиев
в мире
владимир путин, россия, таджикистан, азербайджан, ильхам алиев, в мире
Владимир Путин, Россия, Таджикистан, Азербайджан, Ильхам Алиев, В мире
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL, заявил президент России Владимир Путин.
"Будет дана правовая оценка всех должностных лиц, действиям всех должностных лиц", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал о компенсациях в связи с крушением самолета AZAL
Владимир Путин, Россия, Таджикистан, Азербайджан, Ильхам Алиев
 
 
