Путин и Алиев пожали руки перед встречей
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:21:00+03:00
2025-10-09T14:21:00+03:00
2025-10-09T14:34:00+03:00
таджикистан
россия
