14:21 09.10.2025 (обновлено: 14:34 09.10.2025)
Путин и Алиев пожали руки перед встречей
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
Путин и Алиев пожали руки перед встречей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пожали руки перед встречей в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух президентов проходит в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Лидеры зашли в зал для переговоров вместе, общаясь. Затем пожали руки, сфотографировались и начали беседу.
Беседа Путина и Алиева была анонсирована накануне. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на повестке сегодняшних переговоров Путина и Алиева будут прежде всего двусторонние отношения. Российский президент находится в Таджикистане с государственным визитом.
Владимир Путин и Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
