Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 09.10.2025 (обновлено: 14:19 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047278676.html
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане - РИА Новости, 09.10.2025
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане
Президент РФ Владимир Путин встретился в Таджикистане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:17:00+03:00
2025-10-09T14:19:00+03:00
таджикистан
азербайджан
россия
ильхам алиев
владимир путин
дмитрий песков
душанбе
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045264256_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_7da506e4013e3859a3f30e0d92382a31.jpg
https://ria.ru/20251009/vstrecha-2047203614.html
таджикистан
азербайджан
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045264256_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_e54c0adcf0921cadafb777e7e6e5fee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, дмитрий песков, душанбе, шос, в мире
Таджикистан, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Душанбе, ШОС, В мире
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане

Путин встретился с Алиевым в Душанбе

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился в Таджикистане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Переговоры в Душанбе стали первой за долгое время полноценной встречей лидеров. Путин и Алиев виделись в сентябре в Китае на полях саммита ШОС, но, как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, субстантивного общения не было.
Последняя встреча президентов состоялась в октябре прошлого года. Первый телефонный разговор Путина и Алиева с марта 2025 года состоялся в день рождения российского лидера - 7 октября. Пресс-секретарь президента РФ назвал этот разговор важным.
По словам представителя Кремля, на повестке сегодняшних переговоров Путина и Алиева будут прежде всего двусторонние отношения.
Сам факт проведения такой встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты, подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны - позитивный настрой.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин отмечал, что в отношениях России и Азербайджана есть проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места.
Владимир Путин и Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
Вчера, 09:06
 
ТаджикистанАзербайджанРоссияИльхам АлиевВладимир ПутинДмитрий ПесковДушанбеШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала