Путин встретился с Алиевым в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился в Таджикистане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт корреспондент РИА Новости.

Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.

Последняя встреча президентов состоялась в октябре прошлого года. Первый телефонный разговор Путина и Алиева с марта 2025 года состоялся в день рождения российского лидера - 7 октября. Пресс-секретарь президента РФ назвал этот разговор важным.

По словам представителя Кремля, на повестке сегодняшних переговоров Путина и Алиева будут прежде всего двусторонние отношения.

Сам факт проведения такой встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты, подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны - позитивный настрой.