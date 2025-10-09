https://ria.ru/20251009/putin-2047278676.html
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане - РИА Новости, 09.10.2025
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане
Президент РФ Владимир Путин встретился в Таджикистане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:17:00+03:00
2025-10-09T14:17:00+03:00
2025-10-09T14:19:00+03:00
Новости
ru-RU
Путин встретился с Алиевым в Таджикистане
Путин встретился с Алиевым в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился в Таджикистане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин
находится в Таджикистане
с государственным визитом.
Переговоры в Душанбе
стали первой за долгое время полноценной встречей лидеров. Путин и Алиев
виделись в сентябре в Китае
на полях саммита ШОС
, но, как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, субстантивного общения не было.
Последняя встреча президентов состоялась в октябре прошлого года. Первый телефонный разговор Путина и Алиева с марта 2025 года состоялся в день рождения российского лидера - 7 октября. Пресс-секретарь президента РФ назвал этот разговор важным.
По словам представителя Кремля, на повестке сегодняшних переговоров Путина и Алиева будут прежде всего двусторонние отношения.
Сам факт проведения такой встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты, подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны - позитивный настрой.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин отмечал, что в отношениях России и Азербайджана
есть проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места.