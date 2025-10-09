"Мы надежные союзники". О чем Путин договорился в Азии

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России пообщался в Душанбе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Это первый государственный визит Путина в центральноазиатскую республику. О том, что обсудили, — в материале РИА Новости.

Разумеется, российский лидер и прежде бывал в Душанбе, но не с государственными визитами. И дело не только в особенностях протокола вроде исполнения гимна: такой формат подчеркивает важность двусторонних отношений.

Путин прилетел 8 октября. У трапа его лично встретил Рахмон. Вечером президент России посетил мемориальный комплекс "Национальное единство и возрождение Таджикистана", где возложил венок к памятнику основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони. После этого на территории ботанического сада "Ирам" состоялся неформальный обед. Высокий гость подарил хозяину картину "Таджикские друзья" советского художника Макса Бирштейна и книгу "Таджики", посвященную истории этого народа.

Программа визита очень насыщенная. Десятого октября Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия" и заседании Совета глав государств СНГ. Однако началось все, конечно, с двусторонних переговоров во Дворце нации.

О "шероховатостях"

Первый раунд по традиции — тет-а-тет.

Рахмон особо отметил многовекторный характер взаимодействия Москвы и Душанбе.

"Мы поддерживаем активный политический диалог. Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи: продолжается рост товарооборота и реализация гуманитарных проектов. Мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности, а также на международной арене", — подчеркнул он.

"Полностью согласен, отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям", — подтвердил Путин.

И добавил: стороны выполняют все договоренности, достигают целей, обозначенных еще в Договоре о дружбе, подписанном в 1993-м.

"Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, — отметил российский лидер. — В прошлом году свыше семи процентов был рост нашего торгового оборота, а за первые семь месяцев текущего года — 17 с лишним процентов. Это хорошая динамика, и мы, безусловно, должны ее сохранить".

Большое внимание уделяется сфере безопасности.

"Мы надежные союзники. И Россия очень дорожит и, безусловно, будет выполнять все союзнические обязательства", — заверил Путин.

Президент указал и на крепкие гуманитарные связи: обмен студентами, лояльность Таджикистана к русскому языку.

"А если возникают какие-то шероховатости — безусловно, если необходимо будет, вынесем и на наш с вами уровень и все организуем таким образом, чтобы создать условия для поступательного развития российско-таджикистанских отношений по всем этим важнейшим направлениям", — подчеркнул он.

Что обсудили "за чашкой чая"

Переговоры продолжили в расширенном формате, с участием членов делегаций.

"Россия для Таджикистана является одним из основных политических и экономических партнеров. Мы тесно сотрудничаем в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности", — вновь напомнил Рахмон.

И анонсировал подписание солидного пакета двусторонних соглашений.

Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за неформальную беседу накануне вечером: "Мы в дружеской обстановке смогли спокойно, за чашкой чая, поговорить обо всем, что нас волнует: и в регионе, и о наиболее интересных, перспективных направлениях нашего взаимодействия в двустороннем плане".

Хотя в целом сотрудничество очень результативное, расслабляться не стоит. "Впереди работы не меньше", — заключил президент.

Новые ориентиры

По итогам переговоров, как и обещали, подписали полтора десятка документов.

В том числе соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в обеих странах, о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана в целях осуществления трудовой деятельности на территории России, планы практических мероприятий по расширению взаимодействия в области торговли, транспорта.

И прозвучало совместное заявление Путина и Рахмона об углублении стратегического партнерства — на международных площадках и на всех уровнях власти, от глав государств до местных руководителей.

В приоритете — политическая стабильность региона. Стороны выразили "поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков". Также Москва и Душанбе намерены активизировать взаимодействие в военной сфере, в частности, с использованием потенциала 201-й российской базы. Путин назвал ее одним из гарантов безопасности в Таджикистане и во всей Центральной Азии.

Коснулись и проблемы санкций. "Стороны решительно осуждают оказание любого давления: политического, судебного, финансового или экономического в целях принуждения другого государства к изменению своей политики", — отмечается в документе.