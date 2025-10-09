https://ria.ru/20251009/putin-2047245134.html
Россия и Таджикистан привержены принципам суверенитета, заявил Путин
Россия и Таджикистан привержены принципам суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Россия и Таджикистан привержены принципам суверенитета, заявил Путин
Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:17:00+03:00
2025-10-09T12:17:00+03:00
2025-10-09T12:17:00+03:00
владимир путин
таджикистан
россия
душанбе
шос
одкб
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047221355_0:373:2962:2039_1920x0_80_0_0_27a468e4b9622d15b0e2c84e7c4db1f5.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047244584.html
https://ria.ru/20251009/putin-2047238687.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047221355_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_d08bb1b67646c89f1b97ee41b2e38c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, таджикистан, россия, душанбе, шос, одкб, оон, в мире
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Душанбе, ШОС, ОДКБ, ООН, В мире
Россия и Таджикистан привержены принципам суверенитета, заявил Путин
Путин: РФ и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права