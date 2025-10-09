https://ria.ru/20251009/putin-2047244584.html
Путин высказался о российской военной базе в Таджикистане
Путин высказался о российской военной базе в Таджикистане - РИА Новости, 09.10.2025
Путин высказался о российской военной базе в Таджикистане
Российская военная база в Таджикистане является гарантом безопасности в Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:16:00+03:00
2025-10-09T12:16:00+03:00
2025-10-09T12:16:00+03:00
владимир путин
таджикистан
центральная азия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5398bfecbb96ca55bf0f16b36bd5d2e4.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047238212.html
таджикистан
центральная азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_31729ad516ce8248ea586c9607a313bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, таджикистан, центральная азия, россия, в мире
Владимир Путин, Таджикистан, Центральная Азия, Россия, В мире
Путин высказался о российской военной базе в Таджикистане
Путин высказался о российской военной базе в Таджикистане. Главное