Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в поддержание стабильности в Центральноазиатском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

