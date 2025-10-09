Рейтинг@Mail.ru
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047242168.html
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин
Россия вносит существенный вклад в поддержание стабильности в Центральноазиатском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:06:00+03:00
2025-10-09T12:06:00+03:00
в мире
россия
центральная азия
владимир путин
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5398bfecbb96ca55bf0f16b36bd5d2e4.jpg
https://ria.ru/20251008/belousov-2047132699.html
россия
центральная азия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_31729ad516ce8248ea586c9607a313bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, центральная азия, владимир путин, таджикистан
В мире, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Таджикистан
Россия вносит вклад в стабильность в Центральной Азии, заявил Путин

Путин: РФ вносит значимый вклад в поддержание стабильности в Центральной Азии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в поддержание стабильности в Центральноазиатском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода во время переговоров в Таджикистане. 8 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Белоусов оценил ситуацию в Центральной Азии
8 октября, 19:07
 
В миреРоссияЦентральная АзияВладимир ПутинТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала