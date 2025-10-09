Путин поблагодарил Рахмона за теплый прием

"Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего, хотел бы еще раз поблагодарить президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом, за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации, за вчерашний дружеский вечер, который мы провели вдвоем. Он был не только приятным, но и очень полезным с точки зрения нашего делового общения", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.