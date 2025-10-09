https://ria.ru/20251009/putin-2047240017.html
Путин поблагодарил Рахмона за теплый прием
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего, хотел бы еще раз поблагодарить президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом, за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации, за вчерашний дружеский вечер, который мы провели вдвоем. Он был не только приятным, но и очень полезным с точки зрения нашего делового общения", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.