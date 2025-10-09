Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Рахмона за теплый прием - РИА Новости, 09.10.2025
11:58 09.10.2025
Путин поблагодарил Рахмона за теплый прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием. РИА Новости, 09.10.2025
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
алексей оверчук
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Алексей Оверчук, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Путин поблагодарил Рахмона за теплый прием

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего, хотел бы еще раз поблагодарить президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом, за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации, за вчерашний дружеский вечер, который мы провели вдвоем. Он был не только приятным, но и очень полезным с точки зрения нашего делового общения", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам
17 марта, 15:56
 
ТаджикистанРоссияДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонАлексей Оверчук
 
 
