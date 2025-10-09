Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил перспективы сотрудничества в энергетике с Таджикистаном - РИА Новости, 09.10.2025
11:52 09.10.2025 (обновлено: 11:59 09.10.2025)
Путин оценил перспективы сотрудничества в энергетике с Таджикистаном
Россия и Таджикистан видят перспективы для сотрудничества в атомной энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в российско-таджикских переговорах в Дворце Нации в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан видят перспективы для сотрудничества в атомной энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Видим перспективы и для партнерства в мирном атоме. Госкорпорация "Росатом" открыта к сотрудничеству и располагает уникальными компетенциями, не имеющими аналогов в мире", - сказал глава российского государства на церемонии обмена подписанными документами.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Путин и Рахмон завершили переговоры в Душанбе
Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана
