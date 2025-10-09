https://ria.ru/20251009/putin-2047237931.html
В Таджикистане принимают карты "Мир", заявил Путин
В Таджикистане принимают карты "Мир", заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
В Таджикистане принимают карты "Мир", заявил Путин
Российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей, а на территории... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:52:00+03:00
2025-10-09T11:52:00+03:00
2025-10-09T11:59:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5398bfecbb96ca55bf0f16b36bd5d2e4.jpg
таджикистан
россия
душанбе
в мире, таджикистан, россия, душанбе, владимир путин
В мире, Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин
В Таджикистане принимают карты "Мир", заявил Путин
Путин высказался об оплате картами "Мир" в Таджикистане. Подробности