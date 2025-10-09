Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия и Таджикистан выполняют цели, заложенные Договором о дружбе - РИА Новости, 09.10.2025
10:11 09.10.2025
Путин: Россия и Таджикистан выполняют цели, заложенные Договором о дружбе
Путин: Россия и Таджикистан выполняют цели, заложенные Договором о дружбе
Россия и Таджикистан выполняют все цели, заложенные Договором о дружбе между двумя странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан выполняют все цели, заложенные Договором о дружбе между двумя странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы выполняем все договоренности и все фундаментальные наши цели, заложенные еще в Договоре о дружбе 1993 года", - сказал Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре
