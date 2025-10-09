https://ria.ru/20251009/putin-2047215485.html
Путин поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан
Путин поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан - РИА Новости, 09.10.2025
Путин поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за приглашение посетить страну с государственным визитом. РИА Новости, 09.10.2025
