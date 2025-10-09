Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан - РИА Новости, 09.10.2025
10:05 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047215485.html
Путин поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан
Путин поблагодарил Рахмона за приглашение посетить Таджикистан
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за приглашение посетить страну с государственным визитом. РИА Новости, 09.10.2025
таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за приглашение посетить страну с государственным визитом.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, спасибо Вам, прежде всего, за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом", - сказал Путин во время государственного визита в Таджикистан.
Путин в четверг проведет переговоры с Рахмоном и примет участие в работе саммита "Центральная Азия-Россия".
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
