Путин оценил уровень подготовки встречи с Рахмоном
Путин оценил уровень подготовки встречи с Рахмоном - РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил уровень подготовки встречи с Рахмоном
Президент России Владимир Путин заявил о хорошем уровне подготовки к визиту в Душанбе со стороны делегаций РФ и Таджикистана. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:03:00+03:00
2025-10-09T10:03:00+03:00
2025-10-09T21:37:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин оценил уровень подготовки встречи с Рахмоном
Встреча Путина и Рахмона в Душанбе. Главные заявления